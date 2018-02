=== *** 04:00 CN/Handelsbilanz Januar 06:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 4Q, Göteborg *** 06:45 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 4Q, Paris *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 4Q, Zürich *** 06:50 CH/ABB Ltd, Ergebnis 4Q, Zürich *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK), Frankfurt 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Jahresergebnis, Duisburg 07:15 DE/Grenke AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK in Frankfurt), Baden-Baden 07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 3Q, Heidelberg 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Jahresergebnis, Hamburg *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz), Linz 07:30 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 4Q, Mailand *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Dezember und Gesamtjahr 2017 Handelsbilanz Dez saisonbereinigt PROGNOSE: +21,0 Mrd Euro zuvor: +22,3 Mrd Euro Leistungsbilanz Dez nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +25,0 Mrd Euro zuvor: +25,4 Mrd Euro 08:00 DE/Reallöhne 2017 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 08:00 GB/Thomas Cook Group plc, Ergebnis 1Q, London *** 08:00 FR/Total SA, Ergebnis 4Q, Courbevoie 08:15 DE/DMG Mori AG, Ergebnis 4Q, Bielefeld 08:15 DE/Amadeus Fire AG, Jahresergebnis, Frankfurt 09:30 EU/EuGH, Urteil zur deutschen Mehrwertsteuer- Sonderregelung für Reisebüros, Luxemburg *** 09:45 DE/GIC, SUERF und Bundesbank, Konferenz zum Thema: "Monetary and economic policies on both sides of the Atlantic" u.a. mit Rede von Bundesbank-Präsident Weidmann und Teilnahme von Dallas-Fed-Präsident Kaplan, BdF-Gouverneur Villeroy de Galhau und EZB-Direktor Praet, Frankfurt *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht 10:00 DE/MSC-Vorsitzender Ischinger, PK zur bevorstehenden Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), Berlin 10:15 EU/EZB-Direktor Praet stellt sich Fragen von Twitter- Nutzern 11:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), BI-PK, Frankfurt *** 12:00 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 4Q, Bellevue *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator Dezember 12:00 GB/EZB-Direktor Mersch, Rede über Zentralbanken, digitale Währungen und private Kryptowährungen bei einer gemeinsamen Veranstaltung des OMFIF und der London School of Economics, London *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Quartalsbericht zur Inflation Bank Rate PROGNOSE: 0,50% zuvor: 0,50% *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 4Q, New York *** 13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 4Q, San Francisco 14:00 DE/Verdi, DBB Beamtenbund und Tarifunion, PK anlässlich der Forderung zur Einkommensrunde für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen, Berlin 14:00 US/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der National Association of College and University Business Officers, New York *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 231.000 zuvor: 230.000 15:35 GB/Bundesbank-Vorstand Dombret, Rede zum Thema: "The future relationship between Germany and the UK in finance after Brexit" beim UK Finance, London *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis, Clichy 22:10 US/Expedia Inc, Ergebnis 4Q, Bellevue 22:20 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q, New York 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 4Q, Santa Clara - DE/Dermapharm Holding SE, Ende der Zeichnungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis) - DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1H, Zörbig - US/Ablauf der Zwischenfinanzierung für den US-Haushalt (24:00 Ortszeit Washington = Freitag 06:00 MEZ) ===

