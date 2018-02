Bei der ersten Börsianer Roadshow im heurigen Jahr traf sich die Finanzcommunity am 6. Februar 2018 in der Voestalpine Stahlwelt in Linz. Heißes Thema war die aktuelle Korrektur an den weltweiten Börsen. Die Marktexperten beruhigten: Ein Gewitter mache noch keine Krise, war der einhellige Tenor. FACC-Vorstandschef Robert (Machtlinger) und Amag-Vorstandsvorsitzender Helmut (Wieser) verrieten spannende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...