Der Dax-Konzern Münchener Rück reagiert auf die bröckelnden Renditen. Eine hohe dreistellige Zahl von Stellen fällt Insidern zufolge weg.

Der neue Münchener-Rück-Chef Joachim Wenning bricht ein Tabu: Ein Stellenabbauprogramm soll die bröckelnden Renditen in der Rückversicherung wieder nach oben bringen und Geld für die Digitalisierung freischaufeln. "Den Abwärtstrend der letzten Jahre gilt es entschlossen zu stoppen und umzukehren", begründete Wenning in einem Interview im Intranet des Rückversicherers, das Reuters am Mittwoch vorlag, den Schritt. Davon betroffen sind vor allem die Zentrale in München und die US-Tochter in Princeton bei New York. Insgesamt geht es um eine höhere dreistellige Zahl von Arbeitsplätzen, wie ein Unternehmensinsider sagte.

Der Branchendienst "Versicherungsmonitor" hatte

