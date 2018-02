Der Universal IoT Connector (UIC) der Standardization Group for Embedded Technologies (SGeT) ist ein praxisorientierter, offener Software-Standard für IoT-Lösungen und Industrie 4.0 Anwendungen, der auf bestehenden Strukturen aufbaut. Der mehrstufige Aufbau unterstützt dabei die fortlaufende Weiterentwicklung; der modulare Ansatz ermöglicht eine ausgewogene Kombination aus Abstraktion und Ease-of-Use. Die SGeT will diesen Standard auf der Messe embedded world 2018 in Nürnberg im Rahmen einer Live-Demonstration einer breiten Öffentlichkeit vorstellen.

Der Entwicklung vorausgegangen war die Erkenntnis von Herstellern, Systemhäusern und Anwendern, dass es für einen flächendeckenden Roll-out von Internet of Things-Anwendungen einen universellen IoT-Connector braucht, der die Verbindung zwischen Hardware und Cloud standardisiert. Bisherige Standardisierungen zielen oftmals auf die reine Kommunikation sowie deren Absicherung ab und somit auf die höheren Software-Schichten beziehungsweise den Kommunikationslayern. Dort also, wo es um die Anwendung geht und damit um den Nutzen stiftenden Teil von IoT Lösungen.

Allerdings müssen die Daten zunächst bis zu dieser Ebene gelangen, an der sie dann abgeholt, transportiert und schließlich weiterverarbeitet bzw. gespeichert werden können. Zwar ist es möglich, auf Basis der ...

