Zürich (ots) - Die designierte Präsidentin von Helvetia, Doris

Russi Schurter, kündigt eine «Konsolidierung» der zahlreichen

Digitalprojekte an. Unter Vorgänger Pierin Vincenz sei vieles

angerissen worden, sagt sie gegenüber der «Handelszeitung».

«Projekte, die wir zum Teil wie eine Bugwelle vor uns herschieben.»

Da müsse man sicher eine Priorisierung diskutieren, sagt sie. Man

dürfe bei all den Digitalisierungsprojekten nicht vergessen, wo man

das Geld verdiene. «Das ist noch immer das klassische

Versicherungsgeschäft.»



Weiterhin Priorität haben soll die Hypothekarplattform Moneypark,

an welcher Helvetia seit 2016 eine Mehrheitsbeteiligung hält. Sie

soll zu einem «Ökosystem Home» ausgebaut werden mit Dienstleistungen

rund ums Wohnen. «Das hat Potenzial - und das hat vor allem auch

Renditepotenzial», sagt die Juristin. Sie wurde Ende Januar zur

Nachfolgerin von Pierin Vincenz gekürt, der infolge der

Untersuchungen durch die Finanzmarktaufsicht Finma sein Amt beim

Versicherungskonzern Ende 2017 niedergelegt hatte. Seit 2011 ist

Doris Russi Schurter Vizepräsidentin von Helvetia.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90