Liebe Leser,

die Nordseesorte Brent und das texanische WTI sind die zwei wichtigsten Richtwerte für Rohöl auf dem Weltmarkt. An den Preisen dieser zwei Sorten orientieren sich die Käufer weltweit. Brent hatte bisher aber einen höheren Stellenwert als die US-Sorte. Durch das Wachstum der US-Schieferölbranche in der letzten Dekade nimmt aber die Gewichtung der US-Sorte am Weltmarkt stetig zu.

Der Fokus verlagert sich

Das zeigt sich zuletzt an der Zunahme der Futures auf WTI. ... (Benjamin Fitzgerald)

Den vollständigen Artikel lesen ...