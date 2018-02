Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU) hat den zwischen CDU, CSU und SPD vereinbarten Koalitionsvertrag vor einer Sitzung der Fraktion gelobt. "Ich bin mit dem Koalitionsvertrag sehr zufrieden", sagte Kauder im Reichstagsgebäude. "Diese Koalition will Deutschland voranbringen", hob er hervor. Neu ins Blickfeld rückten die Familien, mit Baukindergeld, Grundschulbetreuung und Kindergelderhöhung. Kauder sah in den geplanten Maßnahmen "eine ganz neue Dimension der Politik für Familien".

Der Unions-Fraktionsvorsitzende verwies auch auf die Pläne der neuen großen Koalition zur Digitalisierung, in Bildungsfragen und in der Europapolitik. "Europa muss nicht mehr auf uns warten", konstatierte er. In der Fraktionssitzung der Union werde der Koalitionsvertrag nun diskutiert, es werde aber nicht darüber abgestimmt. Dies bleibe dem zu der Frage angekündigten Bundesparteitag der CDU am 26. Februar vorbehalten.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

February 07, 2018 11:23 ET (16:23 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.