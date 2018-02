Lieber Leser,

Barrick Gold hatte die Produktionsdaten per viertes Quartal und das Jahr 2017 bereits vorläufig bekannt gegeben. Man hatte die zuvor nach unten angepassten Prognosen gerade mal so getroffen. Die Produktion fiel im vierten Quartal und im Vergleich zum Vorjahr um 11,67 %. Auf Jahresbasis fiel die Produktion um 3,51 %. Die Guidance für das gesamte Jahr lag bei 5,30-5,50 Mio. Unzen. Tatsächlich lag sie bei 5,32 Mio. Unzen. Am 14. Februar wird das Unternehmen die endgültigen Zahlen ... (David Iusow)

