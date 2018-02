Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -



Die polnische Tochtergesellschaft von Carl Data Solutions Inc. (CSE: CRL; FSE: 7C5; OTC: CDTAF) ("Carl Data" oder das "Unternehmen") wird in enger Zusammenarbeit mit einem Team von Master-Studenten der Fachbereiche Ingenieurswesen und Robotik an der Technischen Universität Danzig die Forschung und Entwicklung im Bereich Machine-Learning-Funktionen bei der Abwasser-Infrastrukturüberwachung vorantreiben. Das Team von Technologiespezialisten wird von einem PhD mit über zehn Jahren Erfahrung bei der Koordination von Forschungsteams auf dem Gebiet automatisierter Steuer- und Entscheidungssysteme bzw. Robotik geleitet. Es wird dem polnischen Datenforschungszentrum von Carl Data dabei helfen, bei KI-Systemen für diesen Sektor weiterhin einen Spitzenplatz einzunehmen (KI=Künstliche Intelligenz).



Tomasz Bialaszewski, PhD, begeistert sich seit Beginn seiner Masterarbeit im Jahr 1997 für die Anwendung fortschrittlicher Robotik- und automatisierter Steuersysteme auf Wasser- und Abwasser-Infrastruktur. Nachdem er 2006 seinen PhD erlangte, beschäftigte er sich verstärkt mit der Anwendung von Machine-Learning-(KI-)Algorithmen, um die von seinen mobilen Robotiksystemen erfassten Daten zu verwerten.



"In Polen gibt es ernste Probleme bei der Optimierung der Wasser-Infrastruktur", sagte Bialaszewski. "Diese Probleme stehen in Verbindung mit hohen Kosten, insbesondere bei Leckagen und Überläufen."



Bialaszewski und sein Team werden in enger Zusammenarbeit mit den Datenforschern von Carl Data Poland an einem schnellen, logischen Machine-Learning-System arbeiten, um ein äußerst komplexes technisches Problem anzupacken. Carl Data wird seine umfangreichen Datensätze, die über ein Dutzend Jahre bei der Überwachung der Abwasser-Infrastruktur angefallen sind, mit Daten eines speziell entwickelten Steuersystems zusammenführen. Mit den Supercomputern der Universität soll dann ein nie dagewesenes Maß an Präzision bei seinen prädiktiven Analysefunktionen erreicht werden.



"Ein Nebenprodukt dieser Forschung ist die Detektion von Sensoranomalien", sagte Piotr Stepinski. "Diese Instrumente können einen maßgeblichen Beitrag zur Überwachung alternder Infrastruktur in ganz Nordamerika und der EU leisten, um den Schutz von Umwelt und Bevölkerung zu gewährleisten."



Greg Johnston, CEO von Carl Data, kommentierte: "Mit diesen neuen Produkten und Leistungsmerkmalen vergrößert Carl Data seinen Wettbewerbsvorsprung, indem die betriebliche Effizienz bei der analytischen Sensorüberwachung dramatisch verbessert wird. Auf diese Weise kann Carl Data mit einem überlegenen Produkt auf Basis seiner Big-Data-as-a-Service-(BDaaS-)Plattform seine Umsatzziele leichter erreichen."



Carl Data Solutions Inc. ist ein IIoT-Unternehmen (IIoT=Industrielles IoT), das innovative Lösungen zur Erhebung, Speicherung und Analyse von Informationen für datenzentrische Unternehmen entwickelt. Das Unternehmen hat in jüngster Zeit verschiedene Firmenübernahmen abgewickelt und hilft seinen Kunden bei Analyse und Verständnis aller Formen von Umgebungsdaten durch eine leistungsstarke Plattform mit Tools für Datenerhebung, Überwachung, Reporting und prädiktive Analyse.



Carl Data entwickelt innovative Anwendungen, die neue, cloudbasierte Massenspeicherdienste und Analysetools (BDaaS) unterstützen, damit Kommunen, Versorgungsbetriebe und andere vertikale Industriesektoren von Skalierbarkeit profitieren können. Auf Grundlage dieser Methoden für Datenerhebung und -speicherung bringt das Unternehmen intelligente SaaS-basierte Anwendungen hervor (SaaS=Software-as-a-Service), die Daten von vielen verschiedenen Quellen erheben und tiefe Einblicke für die Entscheidungsfindung liefern können.



