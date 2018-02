Neuss (ots) - 15 Top-Lieferanten erhalten Auszeichnung für ihre

besondere Leistung



Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) würdigt die besonderen

Leistungen seiner europäischen Lieferanten mit dem "European

Supplier"-Award. Insgesamt 15 Zulieferer erhielten gestern in der

Europazentrale in Neuss Auszeichnungen in verschiedenen Kategorien.



YFAI verleiht den Preis in sechs Kategorien an seine europäischen

Lieferanten aus den Bereichen Kunststoffe, Harze, Chemie,

Schaumstoffe, Verkleidungs- und Metallteile. Für die Bewertung waren

Kriterien wie Qualität, Kosten, Kundenzufriedenheit, Entwicklung,

Technologie und Innovation sowie Service ausschlaggebend. Je nach

erreichter Gesamtpunktzahl vergab das Unternehmen Auszeichnungen als

"Supplier of the Year" und "Distinguished Supplier" sowie den

"Supplier Excellence"-Award in verschiedenen Bereichen.



"Mit unserem jährlich verliehenen Lieferanten-Preis zeichnen wir

die hervorragende Leistung unserer besten Partner aus", sagt James

Bos, Vice President Global Procurement bei YFAI. "Unsere Lieferanten

spielen bei unserem Erfolg eine wichtige Rolle. Daher möchten wir

ihre Leistung mit dieser Auszeichnung anerkennen."



BASF aus Deutschland, ein führender Anbieter von Grundprodukten,

Systemen und Spezialitäten im Bereich Polyurethan für den globalen

Markt, kann sich bereits zum zweiten Mal in Folge über die

Auszeichnung als Lieferant des Jahres freuen.



Der "Distinguished Supplier"-Award ging an fünf internationale

Unternehmen aus der Zulieferbranche: Beaulieu Fibres International

aus Belgien, die SFS Group Austria GmbH aus Österreich und die

Mürdter Metall- und Kunststoffverarbeitung GmbH aus Deutschland sowie

die beiden chinesischen Unternehmen Everwill Industrial Ltd. und Xin

Point Corporation.



Neun Zulieferer erhielten den "Supplier Excellence"-Award in den

Kategorien Innovation, Service, Qualität und Kundenzufriedenheit. Mit

der Polyvlies Franz Beyer GmbH kann sich ein deutsches Unternehmen

über die Anerkennung seiner Leistung mit einem Technology Innovation

Award freuen. Der Faservlies-Lieferant aus Nordrhein-Westfalen

verfügt über mehr als 160 Jahre Erfahrung in der Textilindustrie und

hat gemeinsam mit dem Innovationsteam von YFAI Glasfasern und

sichtbare Naturfasern für den Einsatz in Türverkleidungen entwickelt.

"Für uns ist das eine tolle Anerkennung unserer Arbeit und zugleich

Ansporn, noch besser zu werden", erklärt Ludger Löbbers,

Geschäftsführer von Polyvlies.



In der Kategorie Service wurden ein chinesisches, die Sunway

Automotive Industry Co., Ltd., und drei deutsche Unternehmen

ausgezeichnet. Dazu gehören Polydesign Systems, Halung GmbH & Co. KG

und Müller-Technik GmbH.



Der "Supplier Excellence"-Award in der Kategorie Qualität ging an

den tschechischen Hersteller Mürdter Dvo?ák, lisovna, spol. s r.o.,

in der Kategorie Kundenzufriedenheit an die beiden deutschen

Unternehmen ISO Flock GmbH und ETG Elastomer Technik Gedern GmbH

sowie an Lys Fusion Poland Sp. z o.o. aus Polen.



Fotos sind im Medien-Center unter www.yfai.de verfügbar.



Über Yanfeng Automotive Interiors:



Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) ist weltweit führend in der

automobilen Innenausstattung und gestaltet Gegenwart und Zukunft des

Erlebnisraums "Auto". Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in

Shanghai und beschäftigt global mehr als 33.000 Mitarbeiter an rund

110 Entwicklungs- und Produktionsstandorten in 20 Ländern. YFAI

entwirft, entwickelt und fertigt innovative Innenraumkomponenten für

alle Automobilhersteller. Das Unternehmen entstand 2015 als Joint

Venture zwischen Yanfeng, einem der größten Automobilzulieferer in

China, und Adient, dem weltweit führenden Anbieter von

Automobilsitzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.YFAI.com.





