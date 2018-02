mid Groß-Gerau - Mit einer Anschubhilfe in einer bisher nicht gekannten Größenordnung will Sportwagenbauer Porsche der Elektromobilität auf die Sprünge helfen. Die Schwaben investieren bis zum Jahr 2022 nach eigenen Angaben mehr als sechs Milliarden Euro in Plug-in-Hybride und in reine elektrische Fahrzeuge.

Auch im Motorsport hatte Porsche vor einigen Wochen die Weichen auf Zukunft gestellt und lebt dort die neue Ausrichtung konsequent vor. Die Stuttgarter steigen ab 2019 mit einem eigenen ... (Robert Sasse)

