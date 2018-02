GUB Wagniskapital GmbH & Co. KGaA: Durchführung einer Kapitalerhöhung

DGAP-Ad-hoc: GUB Wagniskapital GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung GUB Wagniskapital GmbH & Co. KGaA: Durchführung einer Kapitalerhöhung 07.02.2018 / 20:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Schwäbisch Hall, 7. Februar 2018

Die Hauptversammlung der GUB Wagniskapital vom 31. Januar 2018 beschloss eine Bar-Kapitalerhöhung über bis zu 14.400.000 Euro, durch Ausgabe von bis zu 4.000.000 Stück Aktien zum Bezugspreis von jeweils 3,60 Euro.

Die Hauptversammlung beschloss, dass diese Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht für die übrigen Aktionäre durchgeführt wird.

Wegen des Bezugsrechts-Ausschlusses hat die persönlich haftende Gesellschafterin eine Erklärung zu Protokoll des beurkundenden Notars gegeben, dass sie dafür sorgt, dass den Aktionären des Streubesitzes eine alternative Art einer Bezugsmöglichkeit für Aktien ermöglichen wird.

Diese Form der Kapitalerhöhung wurde von den Aktionären mit einer Mehrheit

von 99,95% beschlossen http://gub.de/wp-content/uploads/2018/02/Abstimmungsergebnisse-GUB-W-HV20180131.pdf

In diesem Zusammenhang hat sich die Aktionärin Glasauer Familienstiftung bereit erklärt, Aktien aus ihrem Eigenbestand als Verkaufs-Limit-Order zum Kurs von 3,58 Euro an der Börse einzustellen, sodass bezugswillige Aktionäre Aktien der GUB Wagniskapital zum proforma-Bezugspreis dieser Kapitalerhöhung in Höhe von 3,60 Euro je Aktie oder günstiger kaufen können.

Dieses Verkaufs-Order wird zeitlich mindestens bis zum Freitag, 2. März 2018 aufrecht erhalten.

Kontakt: Diese Mitteilung wurde veranlasst durch Herrn Gerald Glasauer, Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin der Emittentin.

07.02.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: GUB Wagniskapital GmbH & Co. KGaA

Danziger Straße 28 74182 Obersulm Deutschland Telefon: +49 7130 57 890-20 Fax: +49 7130 57 890-29 E-Mail: post@gub.de Internet: www.gub.de ISIN: DE000A0AYXP8 WKN: A0AYXP Börsen: Freiverkehr in Hamburg

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

652479 07.02.2018 CET/CEST

ISIN DE000A0AYXP8

AXC0306 2018-02-07/20:32