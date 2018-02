Liebe Leser,

Südzucker ist ein Augenschmaus für Short-Investoren. Wer hier auf fallende Kurse setzt, so die Meinung von Chartanalysten, hat die Chance auf beträchtliche Gewinne. Der Wert konnte sich auch am Mittwoch nicht so gut halten, wie es für ein Comeback nach oben nötig wäre, heißt es. Konkret: Die Aktie schlittert in einem ohnehin deutlich sichtbaren Abwärtstrend nun auch noch auf die Untergrenze in Höhe von 15 Euro zu. Diese Marke ist die letzte runde Bastion vor einem weiteren ... (Frank Holbaum)

