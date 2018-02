Clarke Industrial Engineering ("Clarke") schloss heute den Verkauf von Serie B-Vorzugsaktien in Höhe von 10 Mio. USD an eine Investorengruppe unter Führung von Saudi Aramco Energy Ventures ("SAEV") ab. Chevron Technology Ventures ("CTV") war ebenfalls an der Verkaufsrunde beteiligt.

Daniel Carter von SAEV US kommentierte: "Das einzigartige Shutter-Valve-Design von Clarke ist ein erheblicher Fortschritt in der Regelventiltechnik. Wir sehen ein breites Anwendungsfeld für diesen neuen Ventiltyp in der Gas- und Ölindustrie sowie in anderen Branchen."

Kyle Daniels, President CEO von Clarke, ergänzte: "Als zwei der weltweit größten Unternehmen, die regelmäßig große Mengen an Regelventilen kaufen, verfügen Saudi Aramco und Chevron über umfassendes Know-how im Bereich der industriellen Ventiltechnik. Wir sind sehr stolz, dass sie den Wert unseres eigenentwickelten Shutter-Valve-Designs anerkennen und erheblich in Clarke investieren."

Bill Dambrackas, Chairman von Clarke, erläuterte: "Bisher war auf dem weltweiten Markt für Industrieventile mit einem Volumen von 84 Mrd. USD von Innovation nur wenig zu spüren. Innovationen sind unerwartet und werden nur zögerlich angenommen. Umso erfreulicher ist es für uns, dass diese renommierten Industrieführer unsere Vision teilen."

Zu den weiteren Investoren in die Serie B-Vorzugsaktien von Clarke zählt New World Angels ("NWA"), Lead Investor bei den Serie A-Vorzugsaktien von Clarke.

Über Saudi Aramco Energy Ventures (SAEV)

Saudi Aramco Energy Ventures (SAEV) ist der Corporate-Venture-Arm von Saudi Aramco, dem weltweit führenden integrierten Energie- und Chemieunternehmen. SAEV investiert in Frühphasen-Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial und Technologien, die für Aramco von strategischer Bedeutung sind. Das in Dhahran ansässige Unternehmen betreibt Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien.

Über Chevron Technology Ventures (CTV)

Chevron Technology Ventures engagiert sich für die Innovation und Integration neuer Technologien bei Chevron. Wir konzentrieren uns auf innovative Geschäftslösungen und extern entwickelte Technologien, die das Potenzial zur Optimierung grundlegender Geschäftsprozesse von Chevron haben und ihre Einführung und Nutzung im Unternehmen fördern.

Über Clarke Industrial Engineering

Mit seiner eigenentwickelten Shutter-Valve-Technologie will Clarke Industrial Engineering die Regelventiltechnologie revolutionieren, um den weltweiten Ventilmarkt mit einem Umsatz von 84 Mrd. USD zu bedienen.

