Die Türkei rückt in Syrien weiter vor. Doch auch die Kurden melden Erfolge.

Am Mittwochmorgen meldete der türkische Generalstab, dass während der "Operation Olivenzweig" in der syrischen Region Afrin 999 Mitglieder der Kurden-Milizen und der Terror-Miliz ISIS kampfunfähig gemacht, also getötet oder gefangengenommen wurden, so die Zeitung Karar. Die Dörfer und Städte, die bis zum 19. Tag der Operation eingenommen wurden, sind das Zentrum von Bulbul, Schengal, Zahran, Bali, Haj Bilal, Hammam, Kastel Cündo, Dikmetas, Kurni, Hay Oglu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, die Gebirge Huruz, Burseya, Darmik, Kurni, Ayn Batman Dagi, die Dörfer Edamanli, Ali Bekki, Bilal, Ömer Usagi, Mamel Usagi, Suleiman Halil, Sati Sagi, Alkana und Kirmizi. Die eingenommenen Hügel und Anhöhen sind 915, 740 und 1027. Weiterhin wurden die Hügel Seyh Hadid, Mersides und Sergaya besetzt, berichtet die Zeitung Aksam. Währenddessen hat die Türkei Unterstützung von ungewohnter Seite erhalten. David Trimble, Friedensnobelpreisträger und ...

