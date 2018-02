FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 8. Februar:

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CH: ABB Jahreszahlen 06:45 CH: Zurich Insurance Jahreszahlen 07:00 CH: Emmi Umsatz 2017 07:00 D: Commerzbank Jahreszahlen (10.30 h Pk) 07:00 D: Hamborner Reit Jahreszahlen 07:00 F: Societe Generale Jahreszahlen 07:00 F: Hermes Umsatz Jahr 2017 07:00 F: Pernod Ricard Halbjahreszahlen 07:15 D: Wacker Chemie vorläufige Jahreszahlen 07:30 A: Voestalpine Q3-Zahlen (10.00 h Call) 07:30 D: Heidelberger Druckmaschinen Q3-Zahlen (10.00 h Call) 07:30 F: Air France-KLM Verkehrszahlen 01/18 07:30 I: UniCredit Jahreszahlen 08:00 F: Total Jahreszahlen 08:00 A: Palfinger Jahreszahlen 08:00 D: Deutsche Beteiligungs AG Q1-Zahlen 08:00 GB: Thomas Cook Q1-Zahlen 08:00 GB: Smith & Nephew Jahreszahlen 08:00 N: Yara Q4-Zahlen 11:00 GB: Easyjet Hauptversammlung 11:00 D: Villeroy & Boch Bilanz-Pk, Frankfurt 12:00 USA: T-Mobile US Q4-Zahlen (14.00 h Call) 13:00 USA: Philip Morris Q4-Zahlen 13:00 USA: Twitter Q4-Zahlen 14:00 USA: Kellogg Q4-Zahlen 18:00 F: L'Oreal Jahreszahlen 22:00 USA: Urban Outfitters Umsatz Q4 22:10 USA: Expedia Q4-Zahlen 22:30 USA: News Corp Q2-Zahlen 22:30 USA: Nvidia Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Dermapharm Bekanntgabe IPO-Preis nach Ende der Angebotsfrist D: Amadeus Fire Jahreszahlen D: Jenoptik Capital Markets Day D: DMG Mori Seiki vorläufige Jahreszahlen D: Grenke Jahreszahlen (10.30 h Pk) D: SFC Energy AG Jahreszahlen D: Verbio Vereinigte BioEnergie Halbjahreszahlen D: Kromi Logistik Halbjahreszahlen DK: DSV Jahreszahlen F: Scor Global Renewals GB: Manchaster United Q2-Zahlen I: Buzzi Unicem vorläufige Jahreszahlen ISL: Teva Pharmaceutical Q4-Zahlen J: Nissan Q3-Zahlen J: Suzuki Motor Q3-Zahlen USA: Viacom Q1-Zahlen USA: KKR & Co Q4-Zahlen USA: Coty Q2-Zahlen USA: Activision Blizzard Q4-Zahlen USA: AIG Q4-Zahlen USA: New York Times Q4-Zahlen USA: Thomson Reuters Q4-Zahlen USA: Goodyer Tire & Rubber Q4-Zahlen USA: Costco Wholesale Umsatz 01/18 TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: BoJ Leistungsbilanz 12/17 04:00 CHN: Handelsbilanz 01/18 06:30 NL: Verbraucherpreise 01/18 08:00 D: Handelsbilanz 12/17 und Jahr 2017 10:00 EU: EZB-Wirtschaftsbericht 13:00 GB: BoE Zinsentscheid und Sitzungsprotokoll 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 08:00 D: "CAR Symposium" des Center of Automotive Research an der Universität Duisburg-Essen Bei dem Treffen unter Leitung von CAR-Chef Ferdinand Dudenhöffer diskutieren Vertreter der Autobranche über Zukunftsthemen. + 0900 - 0920 Rede Geely-Vorstand Carl-Peter Forster + 0945 - 1000 Rede Daimler-Nutzfahrzeugvorstand Martin Daum + 1610 - 1640 Rede Wolf-Henning Scheider, Chef des Zulieferers Mahle + 1640 - 1710 Rede VW-Konzernchef Matthias Müller 09:30 D: Konferenz Deutsche Bundesbank: §Geld- und Wirtschaftspolitik auf beiden Seiten des Atlantiks" u.a. mit Bundesbank-Präsident Jens Weidmann, dem Präsidenten der Fed Dallas, Robert Kaplan, EZB-Chefvolkswirt Peter Praet und Axel Weber (UBS), Frankfurt 10:30 D: Lufthansa präsentiert zum 100-jährigen Geburtstag des Kranich-Logos Boeing 747-8 im neuen Design, Hamburg 11:00 D: Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands Zinsprognose-Pressekonferenz, Frankfurt D: Gewerkschaften präsentieren Forderungen für Tarifrunde öffentlicher Dienst + Verdi, der Beamtenbund dbb und andere stellen vor, was sie bei den Ende Februar in Potsdam beginnenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen erreichen wollen

