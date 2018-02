FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 21. Februar:

DONNERSTAG, DEN 8. FEBRUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CH: ABB Jahreszahlen 06:45 CH: Zurich Insurance Jahreszahlen 07:00 CH: Emmi Umsatz 2017 07:00 D: Commerzbank Jahreszahlen (10.30 h Pk) 07:00 D: Hamborner Reit Jahreszahlen 07:00 F: Societe Generale Jahreszahlen 07:00 F: Hermes Umsatz Jahr 2017 07:00 F: Pernod Ricard Halbjahreszahlen 07:15 D: Wacker Chemie vorläufige Jahreszahlen 07:30 A: Voestalpine Q3-Zahlen (10.00 h Call) 07:30 D: Heidelberger Druckmaschinen Q3-Zahlen (10.00 h Call) 07:30 F: Air France-KLM Verkehrszahlen 01/18 07:30 I: UniCredit Jahreszahlen 08:00 F: Total Jahreszahlen 08:00 A: Palfinger Jahreszahlen 08:00 D: Deutsche Beteiligungs AG Q1-Zahlen 08:00 GB: Thomas Cook Q1-Zahlen 08:00 GB: Smith & Nephew Jahreszahlen 08:00 N: Yara Q4-Zahlen 11:00 GB: Easyjet Hauptversammlung 11:00 D: Villeroy & Boch Bilanz-Pk, Frankfurt 12:00 USA: T-Mobile US Q4-Zahlen (14.00 h Call) 13:00 USA: Philip Morris Q4-Zahlen 13:00 USA: Twitter Q4-Zahlen 14:00 USA: Kellogg Q4-Zahlen 18:00 F: L'Oreal Jahreszahlen 22:00 USA: Urban Outfitters Umsatz Q4 22:10 USA: Expedia Q4-Zahlen 22:30 USA: News Corp Q2-Zahlen 22:30 USA: Nvidia Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Dermapharm Bekanntgabe IPO-Preis nach Ende der Angebotsfrist D: Amadeus Fire Jahreszahlen D: Jenoptik Capital Markets Day D: DMG Mori Seiki vorläufige Jahreszahlen D: Grenke Jahreszahlen (10.30 h Pk) D: SFC Energy AG Jahreszahlen D: Verbio Vereinigte BioEnergie Halbjahreszahlen D: Kromi Logistik Halbjahreszahlen DK: DSV Jahreszahlen F: Scor Global Renewals GB: Manchaster United Q2-Zahlen I: Buzzi Unicem vorläufige Jahreszahlen ISL: Teva Pharmaceutical Q4-Zahlen J: Nissan Q3-Zahlen J: Suzuki Motor Q3-Zahlen USA: Viacom Q1-Zahlen USA: KKR & Co Q4-Zahlen USA: Coty Q2-Zahlen USA: Activision Blizzard Q4-Zahlen USA: AIG Q4-Zahlen USA: New York Times Q4-Zahlen USA: Thomson Reuters Q4-Zahlen USA: Goodyer Tire & Rubber Q4-Zahlen USA: Costco Wholesale Umsatz 01/18 TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: BoJ Leistungsbilanz 12/17 04:00 CHN: Handelsbilanz 01/18 06:30 NL: Verbraucherpreise 01/18

08:00 D: Handelsbilanz 12/17 und Jahr 2017 10:00 EU: EZB-Wirtschaftsbericht 13:00 GB: BoE Zinsentscheid und Sitzungsprotokoll 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE 08:00 D: "CAR Symposium" des Center of Automotive Research an der Universität Duisburg-Essen Bei dem Treffen unter Leitung von CAR-Chef Ferdinand Dudenhöffer diskutieren Vertreter der Autobranche über Zukunftsthemen.

+ 0900 - 0920 Rede Geely-Vorstand Carl-Peter Forster + 0945 - 1000 Rede Daimler-Nutzfahrzeugvorstand Martin Daum + 1610 - 1640 Rede Wolf-Henning Scheider, Chef des Zulieferers Mahle + 1640 - 1710 Rede VW-Konzernchef Matthias Müller

09:30 D: Konferenz Deutsche Bundesbank: §Geld- und Wirtschaftspolitik auf beiden Seiten des Atlantiks" u.a. mit Bundesbank-Präsident Jens Weidmann, dem Präsidenten der Fed Dallas, Robert Kaplan, EZB-Chefvolkswirt Peter Praet und Axel Weber (UBS), Frankfurt 10:30 D: Lufthansa präsentiert zum 100-jährigen Geburtstag des Kranich-Logos Boeing 747-8 im neuen Design, Hamburg 11:00 D: Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands Zinsprognose-Pressekonferenz, Frankfurt D: Gewerkschaften präsentieren Forderungen für Tarifrunde öffentlicher Dienst + Verdi, der Beamtenbund dbb und andere stellen vor, was sie bei den Ende Februar in Potsdam beginnenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen erreichen wollen

FREITAG, DEN 9. FEBRUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CH: Ems-Chemie Jahreszahlen 07:00 D: Ceconomy Q1-Zahlen (endgültig) 07:30 D: Dic Asset Jahreszahlen 07:30 B: Umicore Jahreszahlen 08:00 DK: A.P. Moller-Maersk Jahreszahlen 13:00 D: Lufthansa Verkehrszahlen 01/18

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Dermapharm voraussichtlich Erstnotiz im Prime Standard I: Banca Generali vorläufige Jahreszahlen I: Banca Monte dei Paschi di Siena Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: Verbraucherpreise 01/18 07:45 CH: Seco Arbeitsmarktdaten 01/18 08:45 F: Industrieproduktion 12/17 10:00 I: Industrieproduktion 12/17 10:30 GB: Handelsbilanz 12/17 10:30 GB: Industrieproduktion 12/17

TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE EU: Fitch Ratingergebnis Deutschland, Finnland, Deutschland, Tschechien,

Malta EU: Moody's Ratingergebnis Litauen EU: DBRS Ratingergebnis Niederlande

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: BGH verkündet Urteil, ob der Hauseigentümer für ein von einem Handwerker verursachtes Feuer haftet

MONTAG, DEN 12. FEBRUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 D: Carl Zeiss Meditec Q1-Zahlen 07:00 NL: Heineken Jahreszahlen 07:00 D: Puma Jahreszahlen (10.00 h Pk) 17:45 F: Michelin Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE I: Mediolanum Jahreszahlen USA: FMC Corp Q4-Zahlen USA: First Data Q4-Zahlen HINWEIS J: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 13. FEBRUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CH: Vontobel Jahreszahlen 07:00 D: Tui Q1 und Hauptversammlung 07:00 D: Fraport Verkehrszahlen 01/18 07:00 D: Aurubis Q1-Zahlen 07:00 F: Kering Jahreszahlen 07:30 D: Metro AG Q1-Zahlen (10.00 h Call) 07:30 D: Scout24 Jahreszahlen 12:00 USA: PepsiCo Q4-Zahlen 13:00 USA: Under Armour Q4-Zahlen 16:00 CH: Roche Virtual Pipeline Event 17:30 CH: Temenos Jahreszahlen 19:00 A: Telekom Austria Jahreszahlen 22:00 USA: Western Union Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Daimler Geschäftsbericht F: Natixis Jahreszahlen USA: Apple Hauptversammlung USA: MetLife Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: Erzeugerpreise 01/18

07:00 J: Maschinenwerkzeugaufträge 01/18 (vorläufig)

10:30 GB: Verbraucherpreise 01/18 10:30 GB: Erzeugerpreise 01/18 14:00 PL: Handelsbilanz 12/17

MITTWOCH, DEN 14. FEBRUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CH: Credit Suisse Jahreszahlen 07:00 CH: Kudelski Jahreszahlen 07:00 CH: Clariant Jahreszahlen (13.30 h Call) 07:00 D: Thyssenkrupp Q1-Zahlen (9.00 h Call) 07:00 D: Norma Jahreszahlen 07:00 F: Credit Agricole Jahreszahlen (15.00 h Call) 07:00 NL: DSM Jahreszahlen 07:30 D: Bilfinger Jahreszahlen (11.00 h Pk) 07:30 D: Gesco 9Monatszahlen 07:45 S: Boliden Q4-Zahlen 10:00 D: Ceconomy Hauptversammlung, Düsseldorf 10:00 LU: Stabilus Hauptversammlung, Luxemburg 10:30 D: Hafen Hamburg Jahres-Pk, Hamburg 11:00 D: Liqui Molly Bilanz-Pk, Eichstätt

11:00 D: Sparkassenverband Westfalen-Lippe Jahres-Pk, Münster

13:00 GB: Shire Jahreszahlen 22:05 USA: Cisco Systems Q2-Zahlen (22.30 h Call) 23:00 USA: Marriott International Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE I: Enel vorläufige Jahreszahlen USA: Hennes & Mauritz Capital Markets Day USA: Temenos Group Capital Markets Day USA: Coca-Cola Hellenic Bottling Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: BIP Q4/17 (vorläufig) 08:00 D: BIP Q4/17 (vorläufig)

08:00 D: Verbraucherpreise 01/18 (endgültig)

09:00 HU: BIP Q4/1 7(vorläufig) 09:30 S: Riksbank Zinsentscheid 09:30 NL: BIP Q4/17 (vorläufig) 10:00 PL: BIP Q4/17 (vorläufig) 10:00 BG: BIP Q4/17 (vorläufig) 10:00 I: BIP Q4/17 (vorläufig) 10:30 PL: BIP Q4/17 (vorläufig)

11:00 EU: BIP Q4/17 (2. Veröffentlichung)

11:00 EU: Industrieproduktion 12/17 11:30 D: Anleihen Laufzeit: 30 Jahre Volumen: 1,5 Mrd EUR 14:30 USA: Verbraucherpreise 01/18 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 01/18 14:30 USA: Realeinkommen 01/18 16:00 USA: Lagerbestände 12/17 SONSTIGE TERMINE 10:00 D: 125 Jahre Chemieregion Bitterfeld-Wolfen - Pk zu geplanten

Aktivitäten im Festjahr 10:00 GB: Internationales Institut für Strategische Studien (IISS) legt Jahresbericht "The Military Balance" vor Jährliche Studie über Militärausgaben und die Stärke der Armeen weltweit. Das IISS und das Stockholmer SIPRI-Institut sind die weltweit führenden Einrichtungen bei der Beurteilung internationaler Konflikte.

DONNERSTAG, DEN 15. FEBRUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 F: CapGemini Jahreszahlen 07:00 F: Airbus Group Jahreszahlen 07:00 D: Takkt Jahreszahlen 07:00 D: Kuka Jahreszahlen 07:15 CH: Nestle Jahreszahlen 07:20 F: Air Liquide Jahreszahlen 07:30 F: Schneider Electric Jahreszahlen 07:30 D: MVV Energie Q1-Zahlen 08:00 EU: Acea Kfz-Erstzulassungen 01/18 10:00 CH: Coop Bilanz-Pk, Basel 11:00 D: Sparda-Bank Südwest Bilanz-Pk, Frankfurt 17:40 F: Vivendi Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: RIB Software Jahreszahlen D: Elmos vorläufige Jahreszahlen E: Siemens Gamesa Capital Markets Day (bis 16.) F: Peugeot Absatz 01/18 F: Renault Absatz 01/18 I: Fiat Chrysler Absatz 01/18 TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: Kernmaschinenaufträge 12/17

05:30 J: Industrieproduktion 12/17 (endgültig) 07:30 F: Arbeitslosenquote Q4/17 09:00 E: Verbraucherpreise 01/18 (endgültig)

10:00 I: Handelsbilanz 12/17 11:00 EU: Handelsbilanz 12/17 11:00 GR: Verbraucherpreise 01/18 12:00 IRL: Verbraucherpreise 01/18 14:00 PL: Verbraucherpreise 01/18 14:30 USA: Empire State Index 02/18

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Erzeugerpreise 01/18 14:30 USA: Philly-Fed-Index 02/18 15:15 USA: Industrieproduktion 01/18 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 01/18 16:00 USA: NAHB-Index 02/18

SONSTIGE TERMINE 11:00 D: Jahres-Pk Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) u.a. zu aktuellen Themen der Kfz-Branche - Diesel-Krise und Akzeptanz der Umweltprämie, Berlin

HINWEIS CHN: Feiertag, Börse geschlossen

FREITAG, DEN 16. FEBRUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CH: Schindler Jahreszahlen 07:00 CH: BB Biotech Jahreszahlen 07:00 D: Allianz Jahreszahlen 07:00 F: Faurecia Jahreszahlen 07:00 N: Norsk Hydro Jahreszahlen 07:15 F: Air France-KLM Jahreszahlen 07:30 F: Danone Jahreszahlen 07:30 F: Renault Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 F: TF1 Jahreszahlen 07:45 I: Eni Jahreszahlen 10:00 D: Metro AG Hauptversammlung, Düsseldorf 11:00 D: Volkswagen Konzern Auslieferungen 01/18 12:55 USA: Coca-Cola Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE E: Siemens Gamesa Ende Capital Markets Day F: EdF Jahreszahlen USA: Kraft Heinz Q4-Zahlen USA: Deere & Co Q1-Zahlen USA: Campbell Soup Q2-Zahlen USA: Mattel Analystentreffen USA: Hasbro Investorentreffen TERMINE KONJUNKTUR 09:00 CZ: BIP Q4/17 (vorläufig) 10:30 GB: Einzelhandelsumsatz 01/18 14:30 USA: Im- und Exportpreise 01/18

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 01/18 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 02/18 (vorläufig)

TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE EU: S&P Ratingergebnis Ungarn EU: Moody's Ratingergebnis Litauen

EU: Fitch Ratingergebnis Griechenland, Litauen

SONSTIGE TERMINE EU: Voraussichtliche Entscheidung der EU-Kommission zur Fusion von Linde und Praxair D: Beginn der 54. Münchner Sicherheitskonferenz Zu der dreitägigen Veranstaltung werden wieder mehr als 500 Gäste, darunter Staats- und Regierungschefs, erwartet.

HINWEIS CHN: Feiertag, Börse geschlossen

MONTAG, DEN 19. FEBRUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GB: Reckitt Benckiser Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: Handelsbilanz 01/18 10:00 EU: EZB Leistungsbilanz 12/17 10:00 I: Leistungsbilanz 12/17 15:00 B: Verbrauchervertrauen 02/18

SONSTIGE TERMINE D: "Handelsblatt" Global Business Strategy Day zu "Was die Welt bewegt", u.a. mit Außenminister Sigmar Gabriel (SPD), EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger, Nobelpreisträger Paul Krugman und Linde-Aufsichtsratsvorsitzendem Wolfgang Reitzle, Berlin 13:00 D: Jahres-Pk Genossenschaftsverband zu Ergebnissen der Volks- und Raiffeisenbanken 2017, Frankfurt 15:00 EU: Treffen der Euro-Finanzminister, Brüssel

DIENSTAG, DEN 20. FEBRUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 D: Covestro Jahreszahlen (10.00 h Pk) 08:00 GB: HSBC Holdings Jahreszahlen 10:00 D: Osram Hauptversammlung, München 12:00 USA: Home Depot Q4-Zahlen 13:00 USA: Walmart Q4-Zahlen 15:30 GB: BP Energy Outlook 2018 19:00 D: Deutsche Börse Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: HeidelbergCement Q4 Umsatz D: Pfeiffer Vacuum vorläufige Jahreszahlen DK: A.P. Moller-Maersk Capital Markets Day USA: Domini's Pizza Q4-Zahlen USA: Transocean Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 D: Erzeugerpreise 01/18

11:00 D: ZEW-Konjunkturerwartungen 02/18

14:00 PL: Industrieproduktion 01/18 14:00 PL: Einzelhandelsumsatz 01/18

16:00 EU: Verbrauchervertrauen 02/18 (vorab)

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Strategie-Tagung der Bundesverwaltung für mehr Tempo bei der Digitalisierung, Berlin 10:00 D: Jahres-Pk der Chemie-Verbände Baden-Württemberg u.a. zu Bilanz 2017 und den Erwartungen 2018, Stuttgart 12:00 D: Pk mit Vorstellung des Frühjahrsgutachtens des Rates der Immobilienweisen 2018: Perspektiven des deutschen Immobilienmarktes

MITTWOCH, DEN 21. FEBRUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 F: Orange Jahreszahlen 07:00 F: Accor Jahreszahlen 07:30 D: Telefonica Deutschland Jahreszahlen 08:00 CH: Glencore Jahreszahlen 08:00 GB: Lloyds Banking Group Jahreszahlen 09:30 D: MTU Bilanz-Pk, München 10:00 D: Deutsche Börse Bilanz-Pk, Frankfurt 15:00 D: Hochtief Bilanz-Pk, Essen 17:45 F: Vallourec Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Intershop Jahreszahlen E: Iberdrola Jahreszahlen USA: Hewlett Packard Q1-Zahlen USA: Delphi Q4-Zahlen USA: Avis Budget Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR 01:30 J: Nikkei PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/18 (vorläufig) 05:30 J: All Industry Activity Index 12/17

09:00 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/18 (vorläufig) 09:30 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/18 (vorläufig) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/18 (vorläufig) 10:30 GB: Arbeitslosenzahlen 01/18 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/18 (vorläufig) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 01/18 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 31.1.18

SONSTIGE TERMINE 11:00 D: Jahres-Pk Daimler Trucks mit Vorstandsmitglied Martin Daum, Stuttgart D: Bosch Connected World (bis 22.02.), Berlin Themen der Konferenz sind unter anderem automatisiertes Fahren, Künstliche Intelligenz und Industrie 4.0

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ. /bwi

AXC0020 2018-02-08/06:05