SEOUL (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Abschluss der Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD als wichtigen Schritt gewürdigt. Steinmeier sagte am Donnerstag bei seinem Besuch in Südkorea: "Ich weiß, dass man im Ausland und vor allem in Europa auf den Abschluss der Regierungsbildung wartet. Und deshalb denke ich, wir sind zumindest einen Schritt weiter."

Im Gespräch mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In verwies Steinmeier aber auch darauf, dass der SPD-Mitgliederentscheid über eine neue große Koalition noch aussteht. Moon hatte Steinmeier zuvor zum Abschluss der Verhandlungen beglückwünscht. "Sie haben dabei eine große Rolle gespielt und ich möchte ihnen herzlich gratulieren." sagte er./tl/DP/zb

