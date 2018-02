Euro Sun Mining Inc.: Euro Sun verstärkt Management mit Ernennung von Lisa Doddridge und gibt ein Unternehmens-Update

Euro Sun Mining Inc. (TSX: ESM) (Euro Sun" oder das "Unternehmen") berichtet die Ernennung von Lisa Doddridge zum Vice President, Investor Relations & Corporate Communications. Frau Doddridge ist eine anerkannte und erfahrene Führungskraft im Bereich Investor Relations mit beinahe 15 Jahren Erfahrung im Bereich Investor Relations und Communications bei mehreren renommierten mittelständischen Bergbauunternehmen. Während ihrer Laufbahn hat Frau Doddridge die Investor-Relations-Strategie für zahlreiche hochrangige Transaktionen im Wert von insgesamt über 5 Milliarden Dollar sowie Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen im Wert von fast 1,5 Milliarden Dollar gestaltet und durchgeführt. Zuletzt war sie Vice President, Investor Relations & Corporate Communications bei Yamana Gold Inc. und war die Empfängerin mehrerer Auszeichnungen, die ihre Arbeit und Leistungen anerkannten.

"Wir freuen uns, dass Lisa in unser Team eintritt und somit unsere Unternehmensleitung verstärkt, während wir die Entwicklung unseres Projekts Rovina Valley avancieren," sagte G. Scott Moore, President und CEO von Euro Sun. "2018 wird ein extrem arbeitsreiches Jahr für Euro Sun sein aufgrund der Ratifizierung unserer Bergbaulizenz sowie der laufenden Umweltverträglichkeitsprüfung und Machbarkeitsstudie und einem sehr engen Marketing-Zeitplan. Und jemanden wie Lisa mit ihrem Fachwissen zu haben, wird eine beachtliche Bereicherung unseres Teams sein."

Unternehmens-Update

Das Ratifizierungsverfahren für die Bergbaulizenz hinsichtlich des Projekts Rovina Valley läuft weiter. Gegenwärtig wurde die Bergbaulizenz von der für Mineralressourcen zuständigen nationalen rumänischen Behörde ("NAMR") und dem Secretary General of Government ("SGG", Generalsekretär der Regierung)) unterzeichnet, was die vollständige Unterstützung der Regierung für die Ratifizierung demonstriert. Die restlichen notwendigen Unterschriften wurden während der Woche des 15. Januars erwartet nach dem 30tägigen Veröffentlichungszeitraum ab dem 15. Dezember durch SGG. Der Premierminister ist jedoch am 15. Januar zurückgetreten und ein neuer Premierminister und neues Kabinett wurde nicht bis zum 29. Januar eingesetzt. Die restlichen Unterschriften werden in Kürze erwartet. Danach wird das Unternehmen in der Lage sein, die vollständige Ratifizierung der Bergbaulizenz bekannt zu geben. Man erwartet, dass dies irgendwann vor Monatsende erfolgen wird.

Das Gold- und Kupferprojekt Rovina Valley liegt im tethyalen Gürtel im westlichen Zentral-Rumänien und beherbergt erkundete und angezeigte Mineralressourcen von 7,2 Millionen Unzen Gold und 1,4 Milliarden Pfund Kupfer (506 Millionen Tonnen Erz mit 0,55 Gramm Gold pro Tonne und 0,16% Kupfer). Das Projekt umfasst drei Lagerstätten: Rovina, Colnic und Ciresata. Die im letzten Jahr begonnene Machbarkeitsstudie sieht eine stufenweise Entwicklung vor beginnend mit der Lagerstätte Colnic in Phase Eins und der Lagerstätte Rovina in Phase Zwei. Das Unternehmen setzt ebenfalls seine Explorationsarbeiten auf der Liegenschaft Stanija fort, die 3km vom Projekt Rovina Valley entfernt ist.

Über Euro Sun Mining Inc.

Euro Sun ist ein an der Toronto Stock Exchange notiertes Bergbauunternehmen mit Fokus auf die Exploration und Entwicklung seines sich zu 100% in Unternehmensbesitz befindlichen Gold- und Kupferprojekts Rovina Valley im westlichen Zentral-Rumänien, das die zweitgrößte Goldlagerstätte in Europa beherbergt.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Mineralressourcen wurden von Herrn Pierre Desautels, P. Geo., Chef-Ressourcengeologe von AGP, geprüft und genehmigt. Er ist gemäß National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person und für die Anfertigung der Mineralressourcenschätzung und des technischen Berichts, datiert den 30. August 2012, verantwortlich.

Kontaktinformation:

Euro Sun Mining Inc. Investor Relations info@eurosunmining.com Tel: +1 416.309.4299

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

