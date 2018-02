FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.02.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 09.02.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.02.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 09.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

UGL XFRA US9029521005 US GLOBAL INVESTORS A 0.002 EUR

S9M XFRA US82706C1080 SILICON MOTION T. ADR/4 0.243 EUR

SS1A XFRA US8068821060 SCHNITZER STEEL A DL 1 0.152 EUR

RWC XFRA US7743411016 ROCKWELL COLLINS DL-,01 0.267 EUR

UA9 XFRA US70959W1036 PENSKE AUTOMOTIVE DL-0001 0.275 EUR

PP1 XFRA US6988131024 PAPA JOHN'S INTL DL-,01 0.182 EUR

OK3 XFRA US6882392011 OSHKOSH CORP. DL -,01 0.194 EUR

NB6 XFRA US6550441058 NOBLE ENERGY DL 0,01 0.081 EUR

NI1 XFRA US6365181022 NATL INSTRUMENTS DL-,01 0.186 EUR

9LG XFRA US54142L1098 LOGMEIN INC. DL-,01 0.243 EUR

HPC XFRA US4234521015 HELMERICH PAYNE DL-,10 0.567 EUR

GWW XFRA US3848021040 GRAINGER (W.W.) INC. DL 1 1.036 EUR

GIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.001 EUR

4FB XFRA US32055Y2019 FRST INTERSTATE BANCSYS A 0.227 EUR

XONA XFRA US30231G1022 EXXON MOBIL CORP. 0.624 EUR

YCP XFRA US20825C1045 CONOCOPHILLIPS DL-,01 0.231 EUR

CDH1 XFRA US1506022094 CEDAR REALTY TR.NEW DL-06 0.040 EUR

CFX XFRA US14040H1059 CAPITAL ONE FINL DL-,01 0.324 EUR

BBN XFRA US09253U1088 BLACKSTONE GROUP L.P. 0.688 EUR

APC XFRA US0378331005 APPLE INC. 0.510 EUR

H09 XFRA SG2D00968206 HUTCHISON PORT HLDGS UTS 0.011 EUR

SGR XFRA SG1N89910219 SINGAPORE POST SD-,05 0.003 EUR

LBJ XFRA BMG540501027 LAZARD LTD. DL-,01 1.385 EUR

BGK XFRA US05544A1097 BG STAFFING INC. DL-,01 0.202 EUR

WT5 XFRA US1307881029 CALIF. WATER SERV. GRP 0.152 EUR

2UP XFRA US9033181036 USD PARTNERS LP UTS 0.283 EUR

I3B XFRA US45384B1061 INDEPENDENT BK GR.DL -,01 0.097 EUR

QLDN XFRA CA2907371058 ELYSEE DEVELOPMENT 0.013 EUR

77S XFRA US80283M1018 SANTAND.CONS.USA HL.DL-01 0.040 EUR

C9LC XFRA LU0134853133 BANKH.NEELMEYER AKTIENST. 2.000 EUR

MBM XFRA US5711571068 MARLIN BUSINESS DL-,01 0.113 EUR

NNA XFRA AU000000MFG4 MAGELLAN FINL GRP 0.284 EUR

AD9S XFRA US68557N1037 ORBITAL ATK INC. DL-,01 0.259 EUR

2OC XFRA US1724641097 CINER RESOURCES UTS 0.459 EUR