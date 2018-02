KROMI Logistik AG veröffentlicht 6-Monatsbericht 2017/2018

KROMI Logistik AG veröffentlicht 6-Monatsbericht 2017/2018

- Umsatz um 15,8 % auf TEUR 39.335 gesteigert - Positive Umsatzentwicklung im In- und Ausland - Erneut sehr positive Entwicklung in Brasilien - Rohertragsmarge mit 25,1 % auf Vorjahresniveau - Bereinigtes operatives Ergebnis in Höhe von TEUR 1.441 erwirtschaftet

Hamburg, 08. Februar 2018 - Die KROMI Logistik AG, Anbieter ganzheitlicher Werkzeuglogistiklösungen für produzierende Unternehmen, hat heute ihren Bericht für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2017/2018 (1. Juli bis 31. Dezember 2017) vorgelegt. Demnach konnte das Unternehmen seine Umsatzerlöse um 15,8 % auf TEUR 39.335 steigern (Vorjahr: TEUR 33.981). Besonders die positive Entwicklung des Brasiliengeschäfts mit einem Umsatzwachstum von 53,5 % gegenüber dem Vorjahr bestätigt damit die Strategie des Unternehmens, durch eine Steigerung des Kundennutzens profitables Wachstum und eine kontinuierliche Ausweitung der Kundenbasis in bestehenden und neuen Märkten zu erzielen.

In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2017/2018 zeigte KROMI Logistik mit der positiven Umsatz- und Ergebnisentwicklung auch im traditionell schwächeren ersten Halbjahr des Finanzjahres einen profitablen Wachstumskurs. Der Umsatz im Inland lag im Berichtszeitraum 2017/2018 mit TEUR 23.400 deutlich über dem Vorjahr (TEUR 20.623). Beeinflusst zeigte sich die Entwicklung durch einen erfolgreichen Ausbau des Bestandskundengeschäfts sowie die gleichzeitige Akquirierung neuer Kunden aus unterschiedlichen Branchen. Auch außerhalb Deutschlands entwickelte sich das operative Geschäft sehr erfreulich: Der Umsatz im europäischen Ausland lag mit TEUR 12.246 rund 12,2 % über dem Vorjahresniveau (TEUR 10.954). Der Umsatz der Tochtergesellschaft in Brasilien konnte sogar um 53,5 % gesteigert werden und belief sich auf TEUR 3.689 (Vorjahr: TEUR 2.404), in der Landeswährung BRL erhöhte sich der Umsatz sogar um 61,1 %.

Bernd Paulini, Vorstandsvorsitzender der KROMI Logistik AG, kommentiert: "KROMI Logistik wächst in allen Bereichen - über alle wesentlichen Industriezweige hinweg, im Inland wie auch im Ausland. Wir werten dies als das Ergebnis unseres Zieles den KROMI Kunden mit unserer Technologie-, Daten und Logistikkompetenz den maximalen Nutzen für ihren geschäftlichen Erfolg zu generieren." Uwe Pfeiffer, Finanzvorstand der KROMI Logistik AG, ergänzt: "Insgesamt ist es uns gelungen, den Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 16 % auf ein neues Rekordniveau von rund 39 Mio. EUR zu steigern. Damit liegen wir erneut deutlich über dem Marktniveau für Präzisionswerkzeuge bzw. Zerspanungswerkzeuge."

Der Materialaufwand erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr von TEUR 25.406 auf TEUR 29.442. Die Materialaufwandsquote stieg dadurch geringfügig auf 74,9 % (Vorjahr: 74,8 %). Die Rohertragsmarge (Umsatzerlöse minus Materialaufwand in Verhältnis zum Umsatz in Prozent) lag mit 25,1 % etwa auf dem hohen Vorjahresniveau von 25,2 %.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg der Personalaufwand von TEUR 5.323 auf TEUR 6.684. Diese Entwicklung ist ganz wesentlich auf einen einmaligen Sondereffekt aus einer nicht-liquiditätswirksamen Rückstellung in Höhe von TEUR 1.245 zurückzuführen. Die Rückstellung wurde im Zuge der einvernehmlichen Amtsniederlegung des Vorstandsvorsitzenden Jörg Schubert zum 31. Dezember 2017 gebildet. In gleicher Höhe der gebildeten Rückstellung erspart KROMI Logistik sich jedoch korrespondierende Aufwendungen in den beiden Folgejahren, so dass die Rückstellungsbildung über den gesamten Betrachtungszeitraum bis Ende 2019 in Summe ohne zusätzliche negative Auswirkungen auf das operative Ergebnis der Gesellschaft ist. Um diese Rückstellung bereinigt lag der Personalaufwand zum Stichtag bei TEUR 5.439 und damit nur leicht über dem Vorjahr. Die bereinigte Personalaufwandsquote betrug 13,8 % und lag damit deutlich unter dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 15,7 %).

Die nicht-liquiditätswirksamen Aufwendungen aus Währungseffekten des Brasilianischen Reals gegenüber dem Euro beliefen sich auf TEUR 369 . Im Vorjahr hatte KROMI Logistik noch einen positiven Effekt aus Währungseffekten in Höhe von TEUR 289 verzeichnet. Bereinigt um die nicht-operativen und nicht-liquiditätswirksamen Sondereffekte aus der Rückstellung im Zusammenhang mit der Amtsniederlegung von Jörg Schubert sowie den Währungseffekten belief sich das operative Ergebnis auf TEUR 1.441. Unter Berücksichtigung dieser Sondereffekte, verbuchte KROMI im ersten Halbjahr 2017 / 2018 ein Betriebsergebnis (EBIT) in Höhe von TEUR -173 nach TEUR 708 im Vorjahr.

Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand ein Umsatzwachstum im oberen einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr sowie eine kontinuierliche und deutliche Verbesserung des Betriebsergebnisses vor nicht-operativen und nicht-liquiditätswirksamen Sondereffekten.

Ihren vollständigen Bericht nach IFRS für die ersten sechs Monate 2017/2018 wird die KROMI Logistik AG im Tagesverlauf auf der Internetseite www.kromi.de im Bereich Investor Relations zum Download bereitstellen.

Unternehmensprofil: Die KROMI Logistik AG bietet produzierenden Unternehmen im In- und Ausland ein vollständiges Outsourcing der Versorgung mit Präzisionswerkzeugen ("Tool-Management"). Dabei liegt der Schwerpunkt auf technisch anspruchsvollen Zerspanungswerkzeugen (Verschleiß- und Trägerwerkzeuge, z. B. Bohrer) für die Metall- und Kunststoffbearbeitung. KROMI Logistik kombiniert den klassischen Werkzeughandel mit einer dezentralen Werkzeugversorgung durch Ausgabeautomaten im Fertigungsbereich des Kunden und einem IT-basierten Werkzeugmanagement und -controllingsystem. Ziel der Geschäftstätigkeit von KROMI Logistik ist es, nachhaltig die Betriebsmittelversorgung ihrer Kunden insbesondere mit Werkzeugen zu optimieren und die Verfügbarkeit des richtigen Betriebsmittels zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sichern. Die Gesellschaft ist zurzeit an vier Standorten in Deutschland und vier im Ausland (Slowakei, Tschechien, Spanien und Brasilien) präsent sowie in sechs weiteren europäischen Ländern aktiv. KROMI Logistik konzentriert sich bisher mit Vorrang auf Kunden in den Branchen allgemeiner Maschinenbau, Automobilzulieferer, Luft- und Raumfahrt sowie Schiffsmotorenbau.

Im Internet unter: www.kromi.de

