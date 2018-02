MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Siltronic -Anteilsverkauf und eine gute Nachfrage im Chemiegeschäft haben dem Spezialchemiekonzern Wacker Chemie im abgelaufenen Jahr einen Gewinnsprung beschert. Der Überschuss schnellte nach ersten Berechnungen von 189 auf 885 Millionen Euro nach oben, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Darin enthalten ist der Ertrag aus dem Anteilsverkauf am Wafer-Hersteller Siltronic aus dem Frühjahr. Aber auch ohne diesen Beitrag steigerte der MDax -Konzern das Ergebnis deutlich auf 250 Millionen Euro. Das ist ein Plus von rund 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Der Umsatz wuchs 2017 um rund 6 Prozent auf 4,92 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte ebenfalls um 6 Prozent auf 1,015 Milliarden Euro zu. Beide Werte lagen in etwa auf dem Niveau der durchschnittlichen Markterwartungen. Im zweiten Halbjahr bekam der Konzern indes bereits den Anstieg der Rohstoffpreise und den stärkeren Euro zu spüren. Dank der sehr guten Kundennachfrage in der Chemie ebenso wie im Geschäft mit Polysilizium konnte der deutlichen Gegenwind aus der Rohstoffpreis- und Wechselkursentwicklung aber mehr ausgeglichen werden, sagte Konzernchef Rudolf Staudigl laut Mitteilung.

Wacker stellt Polysilizium für die Solarindustrie her und ist ein wichtiger Lieferant von Dicht- und Klebemassen etwa für die Bau- und Autoindustrie./mis/she

ISIN DE000WCH8881

AXC0064 2018-02-08/07:47