BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ASTRAZENECA AUF 6000 (5800) PENCE - 'BUY' BERENBERG HEBT ZIEL FÜR FIAT CHRYSLER AUF 17,80 (9,20) EUR - 'HOLD' BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR BT GROUP AUF 295 (355) PENCE - 'OUTPERFORM' BERNSTEIN SENKT GLAXOSMITHKLINE-ZIEL AUF 1430 (1580) P - 'MARKET-PERFORM'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR SANOFI AUF 74 (82) EUR - 'MARKET-PERFORM' CFRA SENKT VESTAS AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 400 (470) DKK GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR VESTAS AUF 510 (500) DKK - 'BUY' RBC SENKT ENGIE AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 14,50 (16,50) EURBARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DAIMLER AUF 82 (81) EUR - 'EQUAL WEIGHT' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 105,6 (105,4) EUR - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR LANXESS AUF 66 (64) EUR - 'EQUAL WEIGHT' BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AURUBIS...Den vollständigen Artikel lesen ...