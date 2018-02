Novartis erhält Zulassung von FDA für Cosentyx bei Kopfhaut-Psoriasis Philips hält an Haushaltsgeräten fest - Chef sieht Verkäufe als abgeschlossen an Societe General - Q4 Erträge 6,32 Mrd (Prog 5,86) , net 69 Mio (Prog -180) , Div 2,20 Japanische Softbank will Anteil an Swiss Re erwerben Vinci erwirtschaftet 2017 mehr Umsatz und Gewinn CHINA: AUTOABSATZ JANUAR 2,25 MIO STÜCK, +6,0% GG VJ Airbus prüft zusätzliche Rückstellungen für A400M-Programm Kreise: Konkurrenz schaut auf Versicherer XL Group - Allianz unter Interessenten Brasilianische Wettbewerbshüter genehmigen Monsanto-Kauf durch Bayer Bayer-Chef Werner Baumann will Monsanto-Übernahme noch im Frühjahr abschließen, FAZ, S. 28 Commerzbank - GJ net 156 Mio (Prog 127) , oper Erg 1,303...

