Investieren ist keine Wissenschaft, sondern eine der letzten freien Künste. Oder wie Investmentexperte Robert Hagstrom es ausdrückte: die letzte freie Kunst. Wir haben immer mit Unsicherheit zu tun - letzte Gewissheiten gibt es nicht, wenn wir in die Zukunft schauen. Aber wir haben Leitlinien, die wir nutzen können. Unser System ist überschuldet. Irgendwann kommt die nächste Krise. Auf dem FONDS professionell KONGRESS in Mannheim am 25.1.2018 war ich einer der wenigen, die sehr deutlich warnten, dass der jetzige Boom vorbeigehen wird. Und ich habe mich festgelegt: Es wird noch in der Amtszeit von Donald Trump der Fall sein ...

