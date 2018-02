Am Mittwoch gelang es dem DAX seine Talfahrt vorerst zu stoppen. Nachdem der Leitindex acht Handelstage in Folge im Minus schloss, legte er gestern mal wieder deutlich zu. Am Ende des Tages verzeichnete er ein Plus von 1,6 Prozent. Schlussstand: 12.590 Punkte. Marktidee: OsramOsram hat gestern Zahlen vorgelegt. Der Gewinn fiel zwar um vier Prozent. Allerdings übertraf Osram damit die Erwartungen der Analysten. Die Aktie legte daraufhin kräftig zu und war einer der stärksten Werte im MDAX. Charttechnisch hatte der Anstieg positive Konsequenzen. Der Kurs kletterte über die 200-Tage-Linie.