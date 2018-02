Seit der Punktlandung auf der 176.4% Extension bei $6.040 verlaufend konnten die Bullen für eine deutliche Gegenbewegung sorgen und in die erwartete Gegenbewegung in Welle 4 in Türkis übergehen. Diese kann sich bekanntlich bis in den Bereich von $9.720 - $9.376 ausdehnen, bevor es hier zu einem erneuten Abverkauf kommt. ...

