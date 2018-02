Aschheim (München) (ots) - Wirecard, einer der führenden internationalen Spezialisten für digitale Finanztechnologie, wird künftig innovative, voll digitale und automatisierte Interaktions-Erlebnisse über Chatbots anbieten, die Verbraucheranfragen beantworten. Die am schnellsten wachsende Mobile-Payment-Lösung in Europa, boon von Wirecard, ist die erste Mobile Payment App, die von dieser neuen, auf Deep Learning und Artificial Intelligence basierenden Methode von Astute Solutions zum Verwalten von Verbraucherinteraktionen profitiert. Der Bot bietet boon-Kunden in Europa einen branchenführenden, gänzlich neuartigen Service. In Kürze wird Wirecard dieses Angebot gemeinsam mit dem Partner Astute Solutions auf weitere Wirecard-Geschäftskunden ausweiten.



Wirecard hat in den vergangenen Jahren bereits fundierte Erfahrungen mit dem Einsatz von AI im Bereich Risikomanagement gesammelt und implementiert nun AI im Bereich Consumer Interaction und Support. Basierend auf der Deep-Learning-Technologie interpretieren die Chatbots die individuellen Absichten jedes einzelnen Konsumenten und bestimmen den besten Lösungsweg. Die Bots werden ihre Fähigkeiten kontinuierlich verbessern, indem sie Verbraucherinteraktionen analysieren und auf Wirecards interne Wissensquellen zugreifen. Dank der natürlichen Sprachverarbeitung sind Chatbots in der Lage, eine individuelle Kundenbetreuung zu bieten, die komplexe bürokratische Prozesse und Wartezeiten durch sofortiges Feedback vermeidet.



Boon-Nutzer werden somit bald in der Lage sein, Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu erhalten, indem sie den vom Bot in Natural Language verwalteten Support-Bereich aufrufen und automatisierte, intuitive und schnelle Antworten über die Plattform erhalten. Boon erfüllt nicht nur Service- und Support-Bedürfnisse, sondern wird seinen Kunden in Zukunft auch ermöglichen, grundlegende Transaktionen oder Befehle innerhalb des boon-Ökosystems über den Bot abzuwickeln.



Richard Jones, Senior Vice President of Global Sales bei Astute Solutions, sagt: "Kunden haben höhere Erwartungen als je zuvor, wenn es um einfache, aber anspruchsvolle Services geht. Boon-Nutzer können bald vom Astute Bot profitieren und mit den innovativen Diensten interagieren, die ihnen angeboten werden, wie und wann sie es wünschen."



Georg von Waldenfels, Executive Vice President Consumer Solutions bei Wirecard, sagt: "Durch die kontinuierliche Erweiterung des Leistungsangebots ist boon von Wirecard zu einem fortschrittlichen, mobilen Ökosystem geworden, das weit über Mobile Payment hinausgeht. Wir freuen uns sehr, schon bald ein weiteres, verbessertes und im Vergleich zum Marktstandard ausgesprochen fortschrittliches Interaktions-Erlebnis anbieten zu können."



Über Wirecard:



Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie uns auf Twitter @wirecard.



Über Astute Solutions:



Astute Solutions entwickelt intelligente Softwarelösungen für die besten Marken der Welt und fördert die Zusammenarbeit mit ihren Kunden durch die kontextuelle Verschmelzung von menschlicher und künstlicher Intelligenz. Die Technologie von Astute ermöglicht es Unternehmen, einen effizienteren Kundenservice zu bieten, ihre Marken zu schützen und die Kundenbindung zu erhöhen. Mehr Informationen unter www.AstuteSolutions.com.



OTS: Wirecard AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/15202 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_15202.rss2 ISIN: DE0007472060



Wirecard-Medienkontakt: Wirecard AG Jana Tilz Tel.: +49 (0) 89 4424 1363 E-Mail: jana.tilz@wirecard.com