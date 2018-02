Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060), einer der führenden internationalen Spezialisten für digitale Finanztechnologie, wird künftig innovative, voll digitale und automatisierte Interaktions-Erlebnisse über Chatbots anbieten, die Verbraucheranfragen beantworten. Die am schnellsten wachsende Mobile-Payment-Lösung in Europa, boon von Wirecard, ist die erste Mobile Payment App, die von dieser neuen, auf Deep Learning und Artificial Intelligence basierenden Methode von Astute Solutions zum Verwalten von Verbraucherinteraktionen profitiert. Der Bot bietet boon-Kunden in Europa einen branchenführenden, gänzlich neuartigen Service. In Kürze wird Wirecard dieses Angebot gemeinsam mit dem Partner Astute Solutions auf weitere Wirecard-Geschäftskunden ausweiten.

