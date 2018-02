NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Osram von 54,50 auf 55 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Das erste Geschäftsquartal des Lichtkonzerns sei gemischt ausgefallen, schrieb Analystin Lucie Carrier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den Ausblick hält sie für allzu vorsichtig, die Aktienbewertung aber für zu ambitioniert./ag/mis

Datum der Analyse: 08.02.2018

