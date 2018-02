Der DAX notiert am Donnerstagmorgen etwas im Minus. Grund sind die Kursverluste an der Wall Street zum Handelsende hin. Nachdem aber die Börsen in Asien zu großen Teilen im Plus geschlossen haben, halten sich die Verluste hierzulande in Grenzen. Die jüngste Korrektur sei für viele Experten eine "gute Nachricht".

