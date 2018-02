Die Commerzbank hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr besser entwickelt als erwartet. Das honorieren die Anleger am Donnerstag und schicken die Aktie trotz eines erneuten Gewinneinbruchs mit einem deutlichen Plus an die DAX-Spitze. Vor allem die Hoffnung auf eine Dividende treibt den Kurs.

