Düsseldorf - Während die Währungshüter in Polen den Leitzins unverändert bei 1,50% beließen, erhöhte die Nationalbank in Rumänien den Leitzins von 2,00% auf 2,25%, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Notenbankchef Mugur Isarescu habe auf den zunehmenden Preisdruck verwiesen. So habe die Inflation im Dezember mit 3,3% so hoch wie seit 2013 nicht mehr gelegen. Jedoch rechne die Notenbank nicht mit einem "längeren Kampf", um die Teuerung in Zaum zu halten.

