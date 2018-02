Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern habe die Erwartungen im Schlussquartal zwar beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) leicht verfehlt, dafür hätten sich aber die Barmittel besser entwickelt als gedacht, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Schlussquartal sei das Ebitda der Polysilizium-Sparte niedriger gewesen als gedacht, was aber zumindest teilweise auch noch nicht eingegangen Versicherungsleistungen im Zusammenhang mit einem Unfall und Produktionsausfall in einem US-Wert zusammenhängen dürfte./mis/zb Datum der Analyse: 08.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0034 2018-02-08/10:15

ISIN: DE000WCH8881