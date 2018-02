Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz SE nach Medienberichten über ein Interesse verschiedener Versicherer an der auf den Bermudas beheimatetem Versicherer XL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 239 Euro belassen. Er bezweifle, dass die Allianz wirklich an der XL Group interessiert sei, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Konzern passe nicht zur bisherigen Akquisitionsstrategie der Allianz. Zudem würde es viel Kapital beanspruchen und damit künftigen Aktienrückkäufe erst einmal entgegenstehen. Und letztlich wäre es auch nicht unbedingt wertsteigernd für die Aktionäre./mis/zb Datum der Analyse: 08.02.2018

