Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Yara nach Zahlen für das Schlussquartal 2017 auf "Hold" mit einem Kursziel von 320 norwegische Kronen belassen. Der Düngerproduzent habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Christian Faitz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Fokus richte sich aber auf den Kapitalmarkttag in Oslo, auf dem Yara Neuigkeiten zur Strategie präsentiere. Das bis 2020 laufende Sparprogramm in Höhe von 500 Millionen US-Dollar habe bis Ende 2017 bereits 240 Millionen Dollar an Einsparungen gebracht. Yara peile nun mehr als 500 Millionen Dollar für 2020 an./mis/zb Datum der Analyse: 08.02.2018

ISIN: NO0010208051