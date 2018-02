Dufry setzt auf eine boomende Tourismusbranche

Was haben der Schweizer Reise-Einzelhändler Dufry (WKN: A0HMLM / ISIN: CH0023405456) und die Deutsche Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008) gemeinsam? Beide haben mit der chinesischen Beteiligungsgesellschaft HNA einen Großaktionär, der zuletzt mit einigen Negativschlagzeilen zu kämpfen hatte und gezwungen sein könnte, Beteiligungen abzustoßen, was wiederum deren Kurse belastet.

In anderen Punkten unterscheiden sich die Deutsche Bank und Dufry derzeit deutlich. Die Nummer eins am deutschen Bankenmarkt wies gerade den dritten Jahresverlust in Serie aus, die Kosten bleiben weiterhin viel zu hoch, während niedrige Zinsen und das schwache Handelsgeschäft kaum Fortschritte im operativen Geschäft erkennen lassen. Im Gegensatz dazu setzt Dufry auf den Boom der weltweiten Tourismusbranche.

