FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Wacker Chemie nach vorläufigen Zahlen für 2017 von 175 auf 170 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Bernhard Weininger ließ seine Schätzungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie unverändert. Das operative Ergebnis im Schlussquartal sei etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Allerdings seien auch noch keine nennenswerten Versicherungszahlungen im Zusammenhang mit dem Schaden im US-Werk in Charleston verbucht worden. Die Kurszielsenkung begründete er mit einer Zeitanpassung im Bewertungsmodell und gestiegenen Schwankungen./ag/mis

Datum der Analyse: 08.02.2018

