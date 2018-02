Lieber Leser,

Alphabets (Google) YouTube ist mit Abstand das beliebteste Portal, wenn es darum geht, Videos zu betrachten. Das macht das Segment deshalb auch so wichtig für die Werbeeinnahmen von Alphabet. Alleine in den USA haben Werbende, einer Schätzung von eMarketer zufolge, in 2017 13,2 Mrd. US-Dollar für Video-Werbung ausgegeben. Bis 2021 sollen die Ausgaben auf 22,2 Mrd. US-Dollar jährlich steigen.

Mehr als 90 % sind Werbeeinnahmen

Facebooks Umsätze werden zu über ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...