DAX - Verkaufsinteresse am Gap-Widerstand

Hallo am Vormittag,

der DAX bewegte sich gestern sehr schön im Rahmen des blauen Prognosepfeils gen Norden und brachte die avisierte "Stärke in den Bereich 12.600 bis 12.680 Punkte ". Dort gab es dann aber auch das prognostizierte "größere Verkaufsinteresse" und so notiert das deutsche Börsenbarometer heute Vormittag auch schon wieder knapp 200 Punkte tiefer.

Das Gap vom Dienstag wurde annähernd wieder geschlossen, die kurzfristigen Ziele auf der Oberseite somit abgearbeitet. Damit dominieren nun wieder die Abwärtsrisiken für einen größeren Rustch in den Bereich 12.200 bis 12.300 Punkte, potenziell deutlich tiefer. Erst ein nachhaltiger Anstieg zurück über 12.700 Punkte dreht das kurzfristige Chartbild wieder auf "bullisch". Anfang der Woche wurde zuviel Porzellan zerschlagen, es scheint daher eher unwahrscheinlich, dass die Bullen hier wieder Richtung neue Allzeithochs marschieren. Vielmehr bleibt in Erholungen die Shortseite interessant Richtung 12.300 Punkte und tiefer.

