FRANKFURT (Dow Jones)--Die Allianz SE, Europas größter Versicherer nach Marktkapitalisierung, interessiert sich laut einem Medienbericht für den Bermuda-Versicherer XL Group Ltd. Allianz sei einer von mehreren Versicherern, die sich für eine Übernahme von XL interessierten, zitiert die Nachrichtenagentur Bloomberg mehrere mit der Sache vertraute Personen. Allianz schaue sich XL an, um sein Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft in den USA zu stärken. Ein Allianz-Sprecher sagte, die Allianz kommentiere grundsätzlich keine Marktgerüchte und -spekulationen.

Die XL-Aktien stiegen am Mittwoch an der New Yorker Börse um 12,5 Prozent. XL hat aktuell einen Börsenwert von rund 10 Milliarden Dollar. Die Allianz-Aktie notierte am Donnerstagvormittag 1 Prozent im Minus, leicht schwächer als der DAX.

Der Zukauf würde zur Strategie von Allianz-Chef Oliver Bäte passen, der seit einiger Zeit das Sachversicherungsgeschäft ausbauen will, dem bisher aber mögliche Kandidaten zu teuer waren. In den USA ist Allianz in diesem Bereich unterrepräsentiert. XL Group, ein Erst- und Rückversicherer, wurde 1986 von 68 Fortune-500-Unternehmen gegründet, um deren verlustreiches Haftpflichtversicherungsgeschäft zu sanieren. XL kaufte 2015 für 3,9 Milliarden US-Dollar die Catlin Group, einen Spezial- und Rückversicherer auch in Bermuda.

Seit Jahresbeginn hat die M&A-Aktivität in der Versicherungsbranche zugenommen. Im Januar kündigte American International Group Inc. die Übernahme des Bermuda-Rückversicherer Validus Holdings Ltd. für 5,56 Milliarden US-Dollar an.

February 08, 2018 05:00 ET (10:00 GMT)

