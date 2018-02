Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Gamesa vor dem Kapitalmarkttag am 15. Februar auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Analyst Akash Gupta erwartet laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie, dass die Siemens-Windkrafttochter Ziele für die Jahre nach 2020 ausgeben wird. Diese könnte Siemens dann in seine eigenen Projektionen einbauen, die im späteren Verlauf des Jahres erwartet würden. Siemens Gamesa dürfte sich hinsichtlich des Umsatzwachstums sehr optimistisch äußern. Gupta sieht aber nur wenig Raum für Margenverbesserungen über dem bereits vom Unternehmen anvisierten Maß./tav/mis Datum der Analyse: 08.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0074 2018-02-08/11:34

ISIN: ES0143416115