Bayreuth - SeniVita Sozial gGmbH und INP-Gruppe schließen strategische Partnerschaft - AnleihenewsDie SeniVita Sozial gGmbH (SVS) und die INP-Gruppe, einer der führenden Investoren im Bereich Sozialimmobilien in Deutschland, haben beschlossen, eine strategische Zusammenarbeit beim Bau von in Deutschland dringend benötigten neuen Pflegewohnanlagen einzugehen, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...