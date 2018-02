Liebe Leser,

die Wirecard-Aktie hatte zuletzt ihren schönen Aufwärtstrend nach unten durchbrochen. Aber noch ist es nicht auszuschließen, dass eine kräftige Gegenbewegung den Kurs zurück in diesen Aufwärtstrend führt. Es fiel auch auf, dass der größere Aktionär BlackRock, Inc. mit Sitz in Wilmington/USA die eigene Beteiligung an Wirecard am 31. Januar 2018 etwas aufgestockt hatte. Deren Gesamtstimmrechtsanteile stiegen laut meldepflichtiger Mitteilung von 4,49% auf 4,63%, wie Wirecard ... (Peter Niedermeyer)

