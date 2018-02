New York/Düsseldorf (ots) - Bis Ende 2020 will Weight Watchers



- weltweit 10 Millionen Menschen zu einem gesunden Lebensstil verhelfen



- eine Umsatzsteigerung auf mehr als 2 Mrd. $ erzielen



- auf künstliche Inhaltsstoffe bei all seinen Produkten verzichten



- das Programm für Jugendliche kostenlos zugänglich machen



Auf einer globalen Mitarbeiterveranstaltung kündigte Weight Watchers International, Inc. (NYSE: WTW) zukunftsweisende Initiativen an. Das Ziel: den Einfluss von Weight Watchers als technologisch stark aufgestelltem Unternehmen weiter ausbauen. Darüber hinaus soll das Geschäft besser an die Erwartungen und Bedürfnisse seiner Zielgruppe angepasst werden, im Hinblick auf körperliches Wohlbefinden und einen gesunden Lebensstil.



"Unser neues Ziel ist gleichzeitig ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von Weight Watchers. Wir wollen zu gesunden Gewohnheiten fürs echte Leben inspirieren und somit einen gesunden Lebensstil vermitteln. Unsere zukunftsweisenden Initiativen sollen die Marke Weight Watchers weiterentwickeln und unsere Außenwahrnehmung stärken. Weight Watchers erhält somit größere Relevanz als je zuvor. Gleichzeitig werden unsere Initiativen verdeutlichen, wie bedeutsam die Kraft einer Community ist und wie sie sich nutzen lässt, um individuelle Ziele für Gesundheit und Wohlbefinden zu erreichen", so Mindy Grossman, Präsidentin und Chief Executive Officer. "Unsere Teilnehmer schätzen an unserem neuen Programm WW Your Way (USA: WW FreestyleTM) vor allem die Flexibilität und Alltagstauglichkeit. Die überaus positive Resonanz zeigt, dass wir die richtigen Strategien haben, um weltweit eine noch größere Wirkung zu erzielen."



Weight Watchers verkündete 3-Jahres-Ziele, um den Fortschritt des Unternehmens zu messen. Bis Ende 2020 beabsichtigt das Unternehmen Folgendes:



- Außenwahrnehmung stärken: Weight Watchers will verstärkt dafür stehen, einen gesunden Lebensstil für jedermann zugänglich zu machen. Unabhängig von Alter, Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, Lebensphase, Wohnort und Einkommen. - Wirkung klarer definieren und ausweiten: Weight Watchers will weltweit 10 Millionen Menschen zu einem gesunden Lebensstil verhelfen - davon 5 Millionen Menschen im Rahmen des Weight Watchers Programms und weitere 5 Millionen Menschen, die über andere Services und Inhalte mit Weight Watchers in Berührung kommen. - Das Geschäft ausbauen: Durch den Zuwachs an neuen Teilnehmern sowie eine verbesserte durchschnittliche Verweildauer im Programm will Weight Watchers den Umsatz auf mehr als 2 Mrd. $ steigern. Gleichzeitig soll die Wachstumsrate des Gewinns die Wachstumsrate des Umsatzes übersteigen.



Weight Watchers plant eine Reihe von Maßnahmen, die sicherstellen sollen, dass die Marke mit den neuen Werten und Zielen des Unternehmens im Einklang steht. Dazu zählen folgende erste Schritte:



- Verzicht auf sämtliche künstliche Inhaltsstoffe bei Produkten der Marke Weight Watchers - Weight Watchers will sich als starker Partner für Familien aufstellen und ihnen dabei helfen, einen gesunden Lebensstil zu etablieren. In diesem Zusammenhang wird Weight Watchers im Sommer 2018 Jugendlichen im Alter von 13 bis 17 Jahren die kostenlose Teilnahme am Weight Watchers Programm anbieten. Weight Watchers möchte dadurch die Jugendlichen dabei unterstützen, in einer besonders wichtigen Lebensphase gesunde Gewohnheiten zu entwickeln.



"Weight Watchers hat das Leben von Millionen Menschen positiv geprägt und verändert, auch mein eigenes. Ich freue mich, Teil dieser richtungsweisenden Mission zu sein, mit der wir nicht nur unsere Community stärken und ausbauen, sondern in erster Linie einen gesunden Lebensstil für jedermann zugänglich machen", erklärt Oprah Winfrey.



Weight Watchers wird seine Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2017 am Dienstag, 27. Februar 2018, veröffentlichen. Um 23.00 Uhr gleichen Tages (USA: 17.00 Uhr) findet eine Telefonkonferenz statt, in der das Management nicht nur die Finanzergebnisse erörtern, sondern auch die strategische Vision sowie die 3-Jahres-Ziele des Unternehmens erläutern wird.



Information zum Webcast Von der gestrigen Präsentation stellt Weight Watchers einen Video-Webcast zur Verfügung. Die Aufzeichnung des Webcasts ist mindestens 90 Tage auf der Unternehmenswebsite www.weightwatchersinternational.com abrufbar.



