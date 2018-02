Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM nach Verkehrszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe zwar weiter moderates Wachstum ausgewiesen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Jedoch gingen die Durchschnittserlöse in Frankreich zurück. Berücksichtige man Währungseffekte, gelte dies auch für den internationalen Verkehr. Der Experte wertete dies als erstes Warnsignal für einen verstärkten Kampf um Wachstum, gegen die Konkurrenz im Heimatmarkt und gegen das starke Vorjahr./tav/mis Datum der Analyse: 08.02.2018

ISIN: FR0000031122