LONDON (dpa-AFX) - Die australische Investmentbank Macquarie hat Delivery Hero mit "Outperform" und einem Kursziel von 45,69 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Geschäft des Essenslieferanten in der Wachstumsregion Mittlerer Osten und Nordafrika sei unterbewertet, schrieb Analyst Bob Liao in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hier bestehe die seltene Kombination aus geringem Wettbewerb und stabiler Nachfrage. 2017 seien hier 42 Prozent der gesamten Aufträge abgewickelt worden./ag/mis

Datum der Analyse: 08.02.2018

ISIN DE000A2E4K43

AXC0175 2018-02-08/12:33