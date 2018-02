Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GlaxoSmithKline auf "Buy" mit einem Kursziel von 1760 Pence belassen. Dies schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie anlässlich guter Zahlen und eines Patentstreits mit Gilead wegen der Zulassung deren HIV-Mittels Biktarvy. Das Mittel steht in Konkurrenz zu Triumeq von ViiV, dem Gemeinschaftsunternehmen von Glaxo, Pfizer und Shionogi./ag/mis Datum der Analyse: 08.02.2018

ISIN: GB0009252882