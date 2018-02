Stockholm IT Ventures AB: STOCKHOLM IT VENTURES TRITT VOM VERTRAG ZUR ÜBERNAHME DER WYRIFY BLOCKCHAIN PAYMENT TECHNOLOGIE ZURÜCK

DGAP-News: Stockholm IT Ventures AB / Schlagwort(e): Stellungnahme Stockholm IT Ventures AB: STOCKHOLM IT VENTURES TRITT VOM VERTRAG ZUR ÜBERNAHME DER WYRIFY BLOCKCHAIN PAYMENT TECHNOLOGIE ZURÜCK 08.02.2018 / 12:37 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

STOCKHOLM, SCHWEDEN (8. Februar 2018) - Stockholm IT Ventures AB (ISIN SE 0006027546 - Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB), ein schwedisches Technologieunternehmen, dass auf das saubere und energie-effiziente Mining von Kryptowährung mit niedrigen Kosten spezialisiert ist, gibt bekannt, dass es beschlossen hat, von Übernahme der Wyrify Blockchain-Zahlungstechnologie zurückzutreten. Die Übernahme wäre mit einem "All-Share-Deal", von einem durch die NXChain Inc. geführten Interessenkonsortiums als Gegenpartei, abgewickelt worden. Die Entscheidung wurde durch den Verwaltungsrat der Stockholm IT Ventures (SITV) nach Abschluss einer Due Diligence getroffen. Im Rahmen der Due Diligence wurde festgestellt, dass die Bedingungen zum Abschluss der Transaktion nicht gegeben sind, im Besonderen wurden die Nachweise über die zu übernehmenden Vermögenswerte inklusive proprietären Technologien nicht geliefert oder waren offensichtlich nicht vorhanden. Zudem haben sich Personen im Verbindungen oder im Umfeld von Wyrify vertragswidrig in Blogs geäussert.

Im Dezember 2017 und Januar 2018 wurde durch Generalversammlungen ein neuer Verwaltungsrat gewählt, welcher die Stockholm IT Ventures AB nun schnell in eine führende Position im Bereich der energie-effizienten Gewinnung von Kryptowährungen bringen will. Im Rahmen der Einarbeitung des neuen Verwaltungsrates wurde die Übernahme der Wyrify-Technologie und andere geplante Übernahmen auf ihre Konformität zur neuen Strategie überprüft. Der neue Verwaltungsrat sieht keine andere Möglichkeit, als von der Wyrify-Transaktion, im besten Interesse der Aktionäre von SITV, zurückzutreten. Neben Wyrify sind alle anderen Transaktionen, die in der Vergangenheit bekanntgegeben wurden, Gegenstand von Überprüfungen und allenfalls Neuverhandlungen oder werden von SITV, in Zusammenarbeit mit den Kontrahenten, im Rahmen eines größeren Prozesses zur Änderung der Geschäftsausrichtung des Unternehmens ausgesetzt.

"Wir sind dabei, SITV in ein Unternehmen zu verwandeln, dass sich auf energie-effizientes Kryptowährungs-Mining und Investitionen in Unternehmen konzentriert, die in diesem Bereich tätig sind. Die vom ehemaligen Verwaltungsrat eingegangenen Geschäfte werden nicht nur aus dieser Perspektive bewertet, sondern auch die Art und Weise der Umsetzung, um ein allfälliges Fehlverhalten früh zu identifizieren ", sagte Roger Tamraz, Vorsitzender des Verwaltungsrates von Stockholm IT Ventures." Es kann nicht im Interesse der Aktionäre sein, Unternehmen zu ungünstigen Bewertungen zu kaufen und anschliessend zusätzliche Mittel für die Unternehmen bereitzustellen", fügt Tamraz an.

Von Wyrify wurde zu keinem Zeitpunkt Vermögenswerte inklusive proprietären Technologien an Stockholm IT Ventures AB übergeben, übertragen oder Zugriff darauf gewährt. Nach Abschluss der Due Dilligence hatte SITV den Inhabern von Wyrify-Inhabern einen alternativen Vorschlag zur Umsetzung der Transaktion angeboten. Die Inhaber von Wyrify haben jedoch nie auf die Vorschläge reagiert. Wyrify's jüngste öffentliche Kommunikation in Bezug auf diese Situation ist ein Verstoß gegen die unterzeichneten Vertraulichkeitsvereinbarungen mit Stockholm IT Ventures, so dass eine Kündigung der vertraglichen Vereinbarungen unausweichlich war.

"Unsere Expansion in das Kryptowährungs-Mining mit sauberer Energie ist für Stockholm IT Ventures und seine Aktionäre eine interessante Weiterentwicklung", sagte Anthony Norman, CEO von Stockholm IT Ventures. "Unsere jüngste strategische Technologiepartnerschaft mit dem norwegischen Unternehmen Cryptotech AS ist ein Zeichen für einen neuen und soliden Weg in die Zukunft, dies mit einem Fokus auf einen positiven Cashflow, bei dem die Werte der SITV-Aktionäre geschützt werden."

Stockholm IT Ventures AB ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit 2014 unter dem Tickersymbol SVAB an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf saubere und effiziente, kostengünstige Kryptowährungs-Mining- und -Produktions-technologien sowie auf Blockchain-Verfahren. Alle Mining-Aktivitäten nutzen saubere und nachhaltige Energie aus Wasserkraftwerken in Nordeuropa, die bis zu 80% weniger Energie benötigen als die herkömmliche Gewinnung von Bitcoin. Die Stockholm IT Ventures-Aktie ist eine grüne Investition in die Kryptowährungs-Technologie. Für weitere Informationen, besuchen Sie www.stockholmit.co. Sie können sie auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn finden.

08.02.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Stockholm IT Ventures AB Vikdalsgränd 10A 131 27 Nacka Strand Schweden Telefon: +44 207 148 6262 Internet: www.stockholmit.co ISIN: SE0006027546 WKN: A116BG

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

652657 08.02.2018

ISIN SE0006027546

AXC0176 2018-02-08/12:37