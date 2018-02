Europäische Aktienmärkte setzen Abwärtstrend fort DAX® (DE30 in der xStation 5) hat Schwierigkeiten die 12.645 Punkte zu überwinden Commerzbank (CBK.DE) profitiert von einem soliden Finanzbericht

Zusammenfassung:Die US-Sitzung am Mittwoch war ziemlich enttäuschend, da alle wichtigen Indizes der Wall Street Verluste verzeichneten. Die Aktienmärkte in Japan und Australien konnten Gewinne verbuchen, während die chinesischen Aktien weiter nachgaben. In Europa eröffneten die Märkte nach den ordentlichen Gewinnen am gestrigen Handelstag etwas tiefer. Nach soliden Gewinnen der US-Indizes an der Wall Street vom Dienstag kam es zu anhaltenden Kursrückgängen. Das Ausmaß der Bewegung war jedoch bei weitem nicht so groß wie am Montag. Der Nasdaq (US100) war hierbei der größte Verlierer, da er um 0,9% tiefer schloss, der S&P 500 (US500) verlor 0,5% und der Dow Jones (US30) um 0,1%. Die Handelssitzung in Asien war erneut recht durchmischt. Der japanische Nikkei (JAP225) schloss den Handelstag mit einem Gewinn von 1,13%, da der Yen schwächelte. Die chinesischen Aktien entwickelten sich am schlechtesten, nachdem die Handelsbilanzdaten des Landes einen deutlich ...

